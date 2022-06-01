2 червня, християни східного обряду відзначатимуть свято Вознесіння Господнього. Це одне з найважливіших свят для віруючих, вважається, що саме цього дня Христос на очах у своїх учнів вознісся на небо.

Що не можна робити у Вознесення

Цього дня не можна лаятися, лихословити і скандалити. Не можна думати про погане та бажати іншим зла. Бажано тепло згадати про померлих родичів.

Не можна розкидати сміття та плювати на землю. Вважається, що так можна влучити у Христа, який під виглядом жебраків приходить до дому.

У свято не можна займатися фізичною роботою.

У день Вознесіння Господнього не можна проводити одруження та вінчання.

Прикмети свята Вознесіння Господнього