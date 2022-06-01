Вознесіння Господнє 2022: що не можна робити в цей день [ Редагувати ]
2 червня, християни східного обряду відзначатимуть свято Вознесіння Господнього. Це одне з найважливіших свят для віруючих, вважається, що саме цього дня Христос на очах у своїх учнів вознісся на небо.
Що не можна робити у Вознесення
- Цього дня не можна лаятися, лихословити і скандалити. Не можна думати про погане та бажати іншим зла. Бажано тепло згадати про померлих родичів.
- Не можна розкидати сміття та плювати на землю. Вважається, що так можна влучити у Христа, який під виглядом жебраків приходить до дому.
- У свято не можна займатися фізичною роботою.
- У день Вознесіння Господнього не можна проводити одруження та вінчання.
Прикмети свята Вознесіння Господнього
- Вважається, що у цей день літо змінює весну, тож надалі можна не боятися похолодань.
- Якщо на Вознесіння хороша погода, то вона протримається до Михайлова дня, 21 листопада. Дощова погода віщує неврожай та хвороби у худоби.
- Якщо цього дня скупатися у річці, здоров'я буде міцним.
- Якщо курка знесла у цей день яйце, його треба підвісити під дахом будинку, щоб воно захищало мешканців від нещасть.
- Почути каркання ворони цього дня – добрий знак.
- Цього дня вмивалися росою: вважалося, що на Вознесіння Господнє вона стає цілющою.
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