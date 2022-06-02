Окупанти завдали ракетних ударів по Сумській області [ Редагувати ]
У ніч на 2 червня російські окупаційні війська за допомогою авіації завдали три ракетних удари по Сумській області. Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицьккий в Telegram.
В результаті обстрілу поранені три людини.
Близько півночі, під час повітряної тривоги, російський ворожий літак завдав 3 ракетних удари по території Сумського району, Краснопільської громади.
В результаті прямого попадання ракети один будинок зруйнований дощенту, ще кілька пошкоджених, великі руйнування в домогосподарствах.
За попередніми даними, щонайменше три жителі Краснопілля отримали поранення. Зараз вони знаходяться в лікарні.
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