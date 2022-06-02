У ніч на 2 червня російські окупаційні війська за допомогою авіації завдали три ракетних удари по Сумській області. Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицьккий в Telegram.

В результаті обстрілу поранені три людини.

Близько півночі, під час повітряної тривоги, російський ворожий літак завдав 3 ракетних удари по території Сумського району, Краснопільської громади.

В результаті прямого попадання ракети один будинок зруйнований дощенту, ще кілька пошкоджених, великі руйнування в домогосподарствах.

За попередніми даними, щонайменше три жителі Краснопілля отримали поранення. Зараз вони знаходяться в лікарні.