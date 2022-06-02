12 найсучасніших у світі самохідних гаубиць, систему протиповітряної оборони, яка здатна захистити ціле місто, та сучасний радар передати Україні найближчим часом пообіцяв німецький канцлер Шольц.

Що ще обіцяв канцлер та чому йому довелося виправдовуватися щодо допомоги Україні, розкаже наша кореспондентка Світлана Чернецька.

Обіцянка відправити до України сучасну систему ППО - стала справжньою сенсацією у німецькому парламенті. Канцлер Олаф Шольц виступив перед депутатами на тлі розслідування одного із найвпливовіших видань країни Die Welt. Журналісти дізналися, що Німеччина практично не надала зброї Україні і взагалі за дев'ять тижнів звела до мінімуму військову підтримку. Останній серйозний вантаж з Берліна, в Києві прийняли наприкінці березня, це були 3500 ракет. Після того надійшло лише два доправлення. З мінами, запчастинами для кулеметів, гранатами, вибухівкою та радіоприймачами. Тож у парламенті канцлера піддали серйозній критиці з боку опозиції - щодо провальної політики відносно України. Та Шольцу було чим здивувати опонентів.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

У наступні тижні ми продовжимо доправляти більше зброї. До прикладу, німецький уряд вирішив надати протиповітряну систему "Айріс-Ті", це найсучасніша зенітна система, наявна у Німеччині. Вона дасть можливість Україні захистити ціле велике місто від російських авіа атак.

Передача важкого сучасного озброєння - це вихід Німеччини на новий рівень підтримки України. А обіцяна система ППО дійсно одна із найкращих на ринку. Її керовані ракети можуть збивати повітряні цілі на відстані до 40 і на висоті до 20 кілометрів. Це стосується літаків, гелікоптерів, ракет і дронів, які летять у різних напрямках. Щоправда, аби керувати такою технікою, українським воякам потрібно буде пройти курс навчання. Тобто, запрацювати на фронті ця зенітна система зможе лише за кілька місяців. Канцлер Шольц відкинув усі звинувачення щодо недостатньої підтримки Києва. Мовляв, чимало зброї надходить у співпраці з іншими країнами. Зокрема, завдяки обміну танків із Чехією, Прага змогла відправити в Україну танки Т-72. А разом із Данією, Німеччина надала 54 броньовані машини.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Німеччині нічого ховати. Ми постійно надсилали зброю від початку війни і ми прийняли це рішення одразу після початку повномасштабного вторгнення. Хоча воно й поламало довготривалу політичну традицію у Німеччині. Але це було правильне рішення, це було сміливе і нове рішення нашого уряду.

А вже найближчими тижнями в Україну надійдуть 12 найсучасніших самохідних гаубиць у світі. Їх Німеччина доправляє у співпраці з Нідерландами. Українські вояки вже завершують курс навчання для роботи з цією технікою. Також очікуються перші 15 зенітних установок "Гепард". Вони не лише знищуватимуть літаки та гвинтокрили на висоті до трьох з половиною тисяч метрів. Але й бронетранспортери та машини піхоти - на землі.

Обіцяє канцлер і сучасний радар, який виявлятиме ворожу ракетну зброю, гаубиці та міномети. А разом зі США Німеччина відправить ще й системи залпового вогню, щоправда, середньої дальності, яка не дотягуватиме до росії.