В Маріупольському районі окупанти ув’язнюють та розстрілюють українських волонтерів та чиновників. Всі вони відмовилися співпрацювати з колаборантами та окупаційною владою.

Про це повідомляє мер Маріуполя Вадим Бойченко.

"Фейковий суд "днр" засудив до 10-річного ув’язнення голову одного з приазовських селищ. Щонайменше одного держслужбовця страчено через розстріл. Також в тюрмі в Оленівці утримують кілька десятків волонтерів, які в березні-квітні допомагали в евакуації маріупольців та намагалися доставити харчі з водою в заблоковане місто", - йдеться в повідомлені.

Крім того, очікує вироку фейкової республіки і українська суддя, яка розглядала декілька резонансних справ щодо сепаратизму. Є повідомлення про застосування до неї тортур.