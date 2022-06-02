У Маріуполі окупанти ув’язнюють та розстрілюють українських волонтерів та чиновників [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
В Маріупольському районі окупанти ув’язнюють та розстрілюють українських волонтерів та чиновників. Всі вони відмовилися співпрацювати з колаборантами та окупаційною владою.
Про це повідомляє мер Маріуполя Вадим Бойченко.
"Фейковий суд "днр" засудив до 10-річного ув’язнення голову одного з приазовських селищ. Щонайменше одного держслужбовця страчено через розстріл. Також в тюрмі в Оленівці утримують кілька десятків волонтерів, які в березні-квітні допомагали в евакуації маріупольців та намагалися доставити харчі з водою в заблоковане місто", - йдеться в повідомлені.
Крім того, очікує вироку фейкової республіки і українська суддя, яка розглядала декілька резонансних справ щодо сепаратизму. Є повідомлення про застосування до неї тортур.
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