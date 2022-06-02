У Хмельницькому затримали торговця людьми [ Редагувати ]
У Хмельницькому затримали чоловіка, який торгував людьми. Він за 35 тис. грн здавав в "оренду" трьох соціально незахищених громадян, яких змушували жебракувати.
Про це повідомили в поліції Хмельницької області.
За даними слідства, 43-річний підозрюваний за 35 тис. грн хотів передати в "оренду" трьох соціально незахищених осіб. У подальшому людей змушували займатись жебрацтвом.
Підозрюваний отримав аванс у розмірі 10 тис. грн. Його затримали під час передачі йому 25 тис. грн.
Чоловіку інкримінують ч.ч. 1, 2 ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна або без такої.
по темі
Рятувальники, прикордонники та правоохоронці області запросили малечу, щоб відволікти, підтримати і показати - їх боронять герої, тож боятися нема чого. Дитячі переживання і мрії - послухайте!
У тилу хмельничани взялися шити одяг та амуніцію, готувати їжу та збирати гроші на спорядження для наших захисників.
Тисячі тварин - вимушених переселенців - вже вилікували й прооперували. Це заслуга медиків єдиного в Україні - Першого військового шпиталю ветеринарної медицини, що у Хмельницькому.
Благодійну акцію проводять за підтримки Держкомтелерадіо, у співробітництві з Офісом Президента України. Долучилися громадські організації та бізнес.
Щонайменше 10 людей загинули під час стрілянини в супермаркеті в Буффало (штат Нью-Йорк, США). Стрілянина відбулася вдень (21:30 за київським часом) у магазині Tops Friendly Markets. За даними поліції, злочинець увійшов до супермаркету в одязі військового зразка та почав стріляти з гвинтівки. Про мотиви злочину невідомо