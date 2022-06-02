Ми - перемогли. У... Глазго! Наша футбольна збірна - з рахунком 3-1 обійшла шотландців - і на один крок наблизилася до участі у Чемпіонаті світу, який відбудеться у Катарі. Цей матч - мав відбутися ще у березні. Але через війну - його перенесли.

Тож саме цією безперечно хорошою новиною я закінчую частину марафону Інтера. Як вболівали за Україну Лондоні - бачила наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Це осередок української діаспори у Лондоні. І таку особливу подію - перший з початку війни матч нашої національної збірної - тут показують на великому екрані. Чекають не лише українців, але й місцевих. Востаннє Україна та Шотландія грали у 2007 році. Тоді рахунок був не на нашу користь - 3:1

Цей матч мав відбутися ще у березні. Через вторгнення росіян він опинився під загрозою скасування. Але врешті гру перенесли майже на три місяці. Чимало британських українців поїхали на поєдинок у Глазго. А тут, в українському клубі зібралося кілька десятків діаспорян. Разом з англійськими друзями.

Ендрю Лапін, вболівальник:

Ця футболка моєї місцевої команди, то невеличка команда аматорів, але її колір такий же, як української форми, тому я вдягнув її. А цю панамку я купив після Євробачення, бо як же без неї.

Ендрю їсть вареники зі сметаною, щотижня ходить на мітинги, які влаштовує наша діаспора, і зараз підтримує українську збірну.

Ендрю Лапін, вболівальник:

Частково тому що я взагалі зараз підтримую Україну у всьому, але ще й частково тому, що я англієць, а Шотландія - наші одвічні футбольні суперники.

Першого гола вболівальники чекали не довго. На 32-ій хвилині відзначився капітан нашої збірної Андрій Ярмоленко. Його тут добре знають, бо ж грає за лондонський клуб Вест Гем.

Після перерви рахунок став 2:0, завдяки ударові головою Романа Яремчука.

Навіть шотландці у цьому клубі вболівають не за рідну збірну, а за українську. Пол тут єдиний представник команди суперниці. І не приховує цього - бо ж прийшов у національному вбранні. Це вперше він прийшов до українського клубу. Хотів подивитися гру саме з українцями.

Пол Річі, вболівальник:

Як би я не любив Шотландію та шотландську збірну, але я хотів прийти сюди і підтримати Україну. Це вже два-нуль і ви заслуговуєте мати перевагу. Тим паче, що команда ще й однозначно сильніша за нашу. Я маю за честь бути тут в українському культурному центрі.

Шотландцям таки вдалося забити один гол. І у другій половині матчу вони змусили українських вболівальників похвилюватися. Але на останніх секундах гри - відзначився наш Артем Довбик і довів рахунок до переконливого 3:1 на користь українців.

Це перша футбольна перемога з початку війни і для багатьох присутніх - перший привід щиро порадіти.

Дмитро Гололобов, вболівальник:

Зараз вона в сто, тисячу разів ще більш важливіша, я думаю, що всі, хто сьогодні дивився цю гру - вони просто переживають шквал емоцій, тому що це і спортивна гордість, і гордість за країну і просто заряд позитиву, який всім так потрібний зараз, так що все супер. І чекаємо того самого гарного перформансу у виконанні нашої команди в цю неділю, бо вони не просто виграли, вони дійсно гарно грали.

Останньою перепоною на шляху до Чемпіонату світу залишається збірна Вельсу. З нею українці зустрінуться вже у неділю в Кардіффі.