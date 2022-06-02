Їм важче, ніж дорослим. У мільйонів маленьких українців рашисти вкрали дитинство, залишили без дому. А ще - позбавили елементарного. Смачного, іграшок, одягу - всього, що донедавна було таким буденним і вмить стало недоступним. Забезпечити дітей-переселенців усім необхідним, повернути їм відчуття радості намагаються прикарпатські волонтери.

Цей заклад в середмісті Івано-Франківська - одночасно кав'ярня і волонтерський хаб. Заходять сюди не лише, аби випити горнятко кави, але ще й долучитися до збору гуманітарної допомоги для дітей-переселенців.

Добрий день. А куди можна речі для дітей? - Ставте тут збоку, ми все розпакуємо. - А тут суто одяг, чи ще щось? - Тут одяг в перемішку з іграшками...

Любов принесла цілий ящик дитячих речей... Розповідає: про те, що в цій кав'ярні збирають допомогу для дітей-сиріт, евакуйованих на Прикарпаття, дізналася з оголошення при вході. Там же був і список необхідного. Купила все. Адже і сама сирота.

Любов, жителька Івано-Франківська:

Мені здається, дорослий завжди може піти, заробити, щось придумати. А діти-сироти, тим більше якщо вони жили повноцінним життям і тут все обірвалося - це… якщо ти через себе це не перепустиш, це важко зрозуміти.

Наскільки цим дітям не просто - щодня бачать волонтери. Серед них і Микола - він часто навідується в заклади, де нині живуть діти-біженці. І щоразу, каже волонтер, повертається пригніченим. Бо речі, які для тутешніх дітей, зокрема і його донечки, є звичними, для цієї малечі - неабияка розкіш.

Микола Грабовецький, волонтер:

В області нашій дуже багато діток зі сходу і півдня. І їм потрібна допомога в елементарних речах, це такі речі як гігієна, та ж сама їжа для маленьких діток, ті ж самі кепочки, взуття. Але найбільш важливе для них це увага. Щоб вони розуміли, що їх цінують, що є підтримка.

Аби у маленьких переселенців всього було вдосталь - Микола із друзями організував окремий збір. До ініціативи долучилася місцева кав'ярня.

От бачите, іграшки, набори для творчості, речі, побутову хімію, взуття.

Всі ці речі франківці зібрали за півтора тижня. Люди приносили - хто що міг, адже навіть маленька іграшка - може ощасливити дитину.

Святослав, власник кав'ярні:

Є люди, які просто йдуть на каву, і бачать вивіску, що ми збираємо допомогу, і вертаються потім і щось приносять. Хтось купив якісь продукти, хтось щось своє приніс, що підходить по якості. Це дуже приємно, наскільки наше суспільство готове допомагати, незважаючи на скільки все це вже тягнеться. І що у всіх закінчуються ресурси.

Зібрану допомогу волонтери вже в кінці тижня розвезуть дітям. І відразу ж розпочнуть збирати нову… Адже потреби, кажуть, зараз більші. Тому звертаються до всіх небайдужих - долучатися до збору. І гуртом подарувати маленьким переселенцям трохи радості, адже безтурботне дитинство у них вже забрала війна.

Микола Грабовецький, волонтер:

З одягу потрібні кепочки, панамки, взуття від 3 до 16 років різних розмірів. Також потрібні іграшки, бо з цим велика проблема. Якийсь м'яч, сітка. Також в одному центрі зокрема у Верховині, де немає жодного фінансування - там потрібна їжа. Їм би не завадили крупи, консерви.

А ще найпростіше печиво... Його просять у всіх закладах, куди вони навідують - кажуть волонтери. Адже це улюблений перекус дітей.