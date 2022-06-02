Польща стане економічним хабом для України. Про це заявив польський прем'єр Матеуш Моравецький, відвідавши напередодні церемонію відкриття модульного містечка у Бородянці, під Києвом для українців, які залишилися без даху над головою.

Також поляки пообіцяли збільшити пропускну здатність і покращити інфраструктуру на кордоні, щоби допомогти Україні експортувати зерно та інші товари в країни Африки та Близького Сходу, аби запобігти голоду в цих країнах. Докладніше про візит наших партнерів та друзів - далі в сюжеті.

Понівечена Бородянка... Вона зазнала катастрофічних втрат - у містечку частково або повністю зруйновані більше півтисячі приватних будинків та понад два десятки висоток. Українська влада житло обіцяє відновити, але на це потрібен час. А людям вже потрібно десь жити. Тож тут, у Бородянці, відкривають модульне містечко.

Містечко складається з чотирьох моноблоків по 40 модулів кожен. Тут є душ, туалет, пральні, столові, ігрові та адміністративні кімнати. Цей квартал - має освітлення та повністю мебльоване. У ньому зможуть розміститися понад три з половиною сотні людей. Це тимчасове житло для українців безкоштовно передав Україні уряд Польщі. Такі модульні містечка встановлять в Бучі, Макарові, Іванкові, Гостомелі, а також у передмісті Чернігова. Польща - одна з тих країн, яка щосили підтримує Україну в боротьбі за мир. У Києві польська делегація разом з українськими колегами провели міжурядові консультації. Володимир Зеленський подякував народу Польщі за близькість, теплоту і людяність.

Володимир Зеленський, президент України:

Я дуже вірю в новий етап відносин між Україною і Польщею. Єдиний плюс політичне і військове керівництво російської федерації, що воно зробило для нас з вами, вони точно нас всіх об'єднали. Ми забуваємо абсолютно про всі ті розбіжності, і дуже віримо, що ви також нам вдячні, що наші військові, наш народ повстав, щоб захистити цінності, спільні, наші з вами спільні цінності - для всієї Європи.

На знак подяки від імені українського народу президент України вручив державні нагороди прем'єру Матеушу Моравецькому та віцепрем'єру Польщі Ярославу Качинському.

На засіданні Польща з Україною підписали вісім угод.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Ми домовились розвивати польсько-українське оборонне співробітництво, розвивати польсько-британський союз та працювати над посиленням санкцій проти росії. Домовились посилювати прикордонне співробітництво між Україною та Польщею. Польща обіцяла підтримуватиму країну в питанні митного безвізу або приєднання до конвенції про спільний транзит. Наші польські партнери також підтвердили, що готові брати участь у повоєнному відновленні України.

Найближчим часом Польща допоможе України вивезти зерно до близького Сходу та країн Африки, щоб там не було продовольчої кризи. Це питання було одним з головних на саміті ЄС, який відбувся днями. Для цього мають збільшити пропускну здатність і покращити інфраструктуру на українсько-польському кордоні. Гроші виділить Європейський союз.

Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі:

І Європейський Союз, і США усвідомлюють усю небезпеку, яку утворила ця ситуація. Польща старається допомогти Україні в експорті, водночас налагодити нові сполучення. У майбутньому зможемо використовувати їх для допомоги в експорті українських товарів, тобто Польща стане експортним хабом для України.

Збільшити транскордонну торгівлю планують і за рахунок електроенергії. Погодили відновлення лінії електропередач Хмельницька АЕС-Жешув. Це відкриє додаткові можливості експорту української електроенергії в Європу.