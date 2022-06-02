У Бородянці побудували модульне містечко [ Редагувати ]
Польща стане економічним хабом для України. Про це заявив польський прем'єр Матеуш Моравецький, відвідавши напередодні церемонію відкриття модульного містечка у Бородянці, під Києвом для українців, які залишилися без даху над головою.
Також поляки пообіцяли збільшити пропускну здатність і покращити інфраструктуру на кордоні, щоби допомогти Україні експортувати зерно та інші товари в країни Африки та Близького Сходу, аби запобігти голоду в цих країнах. Докладніше про візит наших партнерів та друзів - далі в сюжеті.
Понівечена Бородянка... Вона зазнала катастрофічних втрат - у містечку частково або повністю зруйновані більше півтисячі приватних будинків та понад два десятки висоток. Українська влада житло обіцяє відновити, але на це потрібен час. А людям вже потрібно десь жити. Тож тут, у Бородянці, відкривають модульне містечко.
Містечко складається з чотирьох моноблоків по 40 модулів кожен. Тут є душ, туалет, пральні, столові, ігрові та адміністративні кімнати. Цей квартал - має освітлення та повністю мебльоване. У ньому зможуть розміститися понад три з половиною сотні людей. Це тимчасове житло для українців безкоштовно передав Україні уряд Польщі. Такі модульні містечка встановлять в Бучі, Макарові, Іванкові, Гостомелі, а також у передмісті Чернігова. Польща - одна з тих країн, яка щосили підтримує Україну в боротьбі за мир. У Києві польська делегація разом з українськими колегами провели міжурядові консультації. Володимир Зеленський подякував народу Польщі за близькість, теплоту і людяність.
Володимир Зеленський, президент України:
Я дуже вірю в новий етап відносин між Україною і Польщею. Єдиний плюс політичне і військове керівництво російської федерації, що воно зробило для нас з вами, вони точно нас всіх об'єднали. Ми забуваємо абсолютно про всі ті розбіжності, і дуже віримо, що ви також нам вдячні, що наші військові, наш народ повстав, щоб захистити цінності, спільні, наші з вами спільні цінності - для всієї Європи.
На знак подяки від імені українського народу президент України вручив державні нагороди прем'єру Матеушу Моравецькому та віцепрем'єру Польщі Ярославу Качинському.
На засіданні Польща з Україною підписали вісім угод.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Ми домовились розвивати польсько-українське оборонне співробітництво, розвивати польсько-британський союз та працювати над посиленням санкцій проти росії. Домовились посилювати прикордонне співробітництво між Україною та Польщею. Польща обіцяла підтримуватиму країну в питанні митного безвізу або приєднання до конвенції про спільний транзит. Наші польські партнери також підтвердили, що готові брати участь у повоєнному відновленні України.
Найближчим часом Польща допоможе України вивезти зерно до близького Сходу та країн Африки, щоб там не було продовольчої кризи. Це питання було одним з головних на саміті ЄС, який відбувся днями. Для цього мають збільшити пропускну здатність і покращити інфраструктуру на українсько-польському кордоні. Гроші виділить Європейський союз.
Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі:
І Європейський Союз, і США усвідомлюють усю небезпеку, яку утворила ця ситуація. Польща старається допомогти Україні в експорті, водночас налагодити нові сполучення. У майбутньому зможемо використовувати їх для допомоги в експорті українських товарів, тобто Польща стане експортним хабом для України.
Збільшити транскордонну торгівлю планують і за рахунок електроенергії. Погодили відновлення лінії електропередач Хмельницька АЕС-Жешув. Це відкриє додаткові можливості експорту української електроенергії в Європу.
по темі
З 1 липня Польща припинить виплати допомоги для українських біженців
Опитування досі триває у додатку "Дія", але за результатами голосування першого мільйона людей понад 60 відсотків респондентів сказали "так" - обігу зброї для особистого захисту.
Президент України Володимир Зеленський анонсував введення особливого статусу польських громадян до нашої країни
На нараду європейських міністрів верховний представник ЄС Жозеп Боррель скликає другий день поспіль. У понеділок поговорили про санкції та розширення ЄС, сьогодні взялись за оборонні питання.
В Україні останнім часом дедалі більше підприємств поступово відновлюють роботу. Прикордонники не виключають - кількість вантажівок біля пунктів пропуску найближчим часом лише зростатиме.