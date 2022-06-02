В Міноборони назвали приорітетні завдання росії у війні проти України [ Редагувати ]
Російська федерація планує повторити "сирійський досвід" у війні проти України. Нарощує інтенсивності застосування авіаційних ракетних ударів.
Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.
Які пріоритетні завдання росії у війні проти України:
- нарощення інтенсивності застосування авіації й завдання ракетних ударів по позиціях ЗСУ й цивільним, а також логістичним об’єктам;
- знищення цивільної інфраструктури й повторення “сирійського досвіду";
- оточення й знищення угрупувань об’єднаних сил;
- створення стійкого сухопутного коридору з ростовської області рф до Криму і далі до Придністров’я;
- виявлення й порушення маршрутів логістичного забезпечення;
- знищення складів арсеналів озброєння та військової техніки;
- зрив постачання озброєння від західних партнерів.
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