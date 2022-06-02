Членство України в ЄС - важливий крок до об'єднання Європи - Зеленський [ Редагувати ]
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Країни Європи повинні об'єднатися і головним кроком на цьому шляху має стати надання Україні статусу кандидата у члени ЄС. А згодом і повноправне членство.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на Міжнародному безпековому форумі в Братиславі.
Він зауважив, що у росії не повинно бути навіть спокуси допускати, що європейські країни не підтримають Україну в цьому питанні.
"Бо якщо Росія відчує, що Європа дає слабину і може залишити Україну без очевидного рішення про кандидатство, то це буде одним із найбільших дестабілізуючих факторів для континенту за весь час повномасштабної війни Росії проти України" - сказав глава держави.
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