Російські війська потрапили в пастку, ЗСУ рвуть їх у Сєвєродонецьку - Арестович [ Редагувати ]
Джерело: Фокус
Збройні сили України заманили в пастку російські війська в Сєвєродонецьку. І тепер завдають їм зустрічні контрудари.
Про це повідомляє у Facebook радник голови Офісу президента Олексій Арестович.
"Ми втягнули російські війська в пастку в Сєвєродонецьку, удавано "здавши" місто. Зараз російське командування перебуває в шоці. Вони вже відрапортували про взяття СД (Сєвєродонецька, - ред.), коли наші війська завдали жорсткий зустрічний контрудар і зараз мочать московських товаришів в м'ясо - не дивлячись на їх перевагу в авіації та артилерії", - зазначив він.
За його словами, в місті йдуть важкі бої, а російське командування кидає всі сили на утримання Сєвєродонецька.
"Наші реально рвуть зараз противника, як леви, не дивлячись на його вогневу перевагу. З'явилися перші полонені зі складу російських військ. Але не всім так пощастило. Битва не закінчена. Наші рвуть, рвуть, рвуть. Ось це - майстерність. Крутіша за противника", - додав Арестович.
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