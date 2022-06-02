Американська розвідка підготувала доповідь про те, що президент росії володимир путін у квітні пройшов курс лікування від онкологічного захворювання на просунутій стадії. Про це повідомляє журнал Newsweek з посиланням на три джерела, знайомі зі змістом документа.

У доповіді також стверджується, що в березні була спроба замаху на життя російського президента (про це також повідомляла українська розвідка і писали "Подробиці").

За даними Newsweek, це вже четверта доповідь про здоров'я володимира путіна, підготовлена ​​для Білого дому (за який термін не уточнюється).

Попередній документ, підготовлений на два тижні раніше, описував його як "смертельно хворого". У новій доповіді, згідно з публікацією, фіксуються позитивні зміни у стані путіна.

Автори доповідей, як випливає зі статті, аналізували, зокрема, фото- та відеоматеріали з публічних появ російського президента.

Чутки про те, що диктатор має проблеми зі здоров'ям і, можливо, онкологічне захворювання, активно ширяться в останні місяці.

У травні 2022 року про те, що путін мав рак, публічно заявив, зокрема, режисер Олівер Стоун, який особисто працював з ним. РосЗМІ писали, що путіна супроводжує у поїздках бригада лікарів, зокрема фахівці з онкологічних захворювань і проблемам щитовидної залози.

Нагадаємо, що у Кремлі сподіваються, що "в найближчому майбутньому" диктатор піде, і вже шукають наступника. Серед фаворитів - мер Москви Сергій Собянін, заступник голови Ради безпеки дмитро медведєв і перший заступник голови АП Сергій Кирієнко, який нещодавно став кремлівським куратором Донбасу.