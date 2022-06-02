Рак на пізній стадії: американська розвідка підготувала доповідь про здоров'я путіна - Newsweek [ Редагувати ]
Американська розвідка підготувала доповідь про те, що президент росії володимир путін у квітні пройшов курс лікування від онкологічного захворювання на просунутій стадії. Про це повідомляє журнал Newsweek з посиланням на три джерела, знайомі зі змістом документа.
У доповіді також стверджується, що в березні була спроба замаху на життя російського президента (про це також повідомляла українська розвідка і писали "Подробиці").
За даними Newsweek, це вже четверта доповідь про здоров'я володимира путіна, підготовлена для Білого дому (за який термін не уточнюється).
Попередній документ, підготовлений на два тижні раніше, описував його як "смертельно хворого". У новій доповіді, згідно з публікацією, фіксуються позитивні зміни у стані путіна.
Автори доповідей, як випливає зі статті, аналізували, зокрема, фото- та відеоматеріали з публічних появ російського президента.
Чутки про те, що диктатор має проблеми зі здоров'ям і, можливо, онкологічне захворювання, активно ширяться в останні місяці.
У травні 2022 року про те, що путін мав рак, публічно заявив, зокрема, режисер Олівер Стоун, який особисто працював з ним. РосЗМІ писали, що путіна супроводжує у поїздках бригада лікарів, зокрема фахівці з онкологічних захворювань і проблемам щитовидної залози.
Нагадаємо, що у Кремлі сподіваються, що "в найближчому майбутньому" диктатор піде, і вже шукають наступника. Серед фаворитів - мер Москви Сергій Собянін, заступник голови Ради безпеки дмитро медведєв і перший заступник голови АП Сергій Кирієнко, який нещодавно став кремлівським куратором Донбасу.
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