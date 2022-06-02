Тайвань заборонив поставки чіпів до рф і білорусі

Міністерство економіки Тайваню (MOEA) заборонило експорт до росії та білорусі деяких високотехнологічних товарів. Про це повідомляє Taiwan News.

До рф і білорусі заборонили поставляли мікропроцесори або мікросхеми тайванського виробництва, які мають будь-які з наступних характеристик:

чіпи з тактовою частотою понад 25 МГц;

мікросхеми, у яких понад 144 контакти;

швидкість продуктивності 5 гігафлопс або вище;

один або більше портів та інтерфейсів забезпечує швидкість передачі між компонентами 2,5 МБ/с або більше;

окремі види літографічного обладнання, яке використовується для виготовлення мікросхем;.

Крім того, Тайвань більше не продаватиме обладнання для виробництва чіпів цим країнам. Зокрема, йдеться про сканери та сканувальні електронні мікроскопи.

Нагадаємо, що США готові захистити Тайвань у разі вторгнення Китаю. Таку заяву зробив президент США Джо Байден.