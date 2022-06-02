Тайвань заборонив поставки чіпів і мікропроцесорів до росії та білорусі [ Редагувати ]
Міністерство економіки Тайваню (MOEA) заборонило експорт до росії та білорусі деяких високотехнологічних товарів. Про це повідомляє Taiwan News.
До рф і білорусі заборонили поставляли мікропроцесори або мікросхеми тайванського виробництва, які мають будь-які з наступних характеристик:
- чіпи з тактовою частотою понад 25 МГц;
- мікросхеми, у яких понад 144 контакти;
- швидкість продуктивності 5 гігафлопс або вище;
- один або більше портів та інтерфейсів забезпечує швидкість передачі між компонентами 2,5 МБ/с або більше;
- окремі види літографічного обладнання, яке використовується для виготовлення мікросхем;.
Крім того, Тайвань більше не продаватиме обладнання для виробництва чіпів цим країнам. Зокрема, йдеться про сканери та сканувальні електронні мікроскопи.
Нагадаємо, що США готові захистити Тайвань у разі вторгнення Китаю. Таку заяву зробив президент США Джо Байден.
по темі
Тайвань передасть 6 мільйонів доларів на відновлення українських міст від наслідків вторгнення росії
В Україні у зв'язку з війною деякі території тимчасово залишаються окупованими ворогом
Фельдгузен прокоментувала можливі поставки бронетранспортерів "Мардер"
В результаті високих втрат бронетехніки в ході бойових дій командування російської армії змушене знімати зі зберігання застарілі танки
Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай відзвітував про знищення російської техніки