В обмінних пунктах України сьогодні, 3 червня 2022 року, курс долара у продажу знизився на 10 копійок до 35,80 гривень за долар. Курс євро не змінився - 38,20 гривень за євро, курс злотого виріс на 10 копійок до 8,35 гривень за злотий.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:

купівля - 34,60 (34,80 - 2 червня),

продаж - 35,70 грн (35,80 - 2 червня) за долар.

Середній курс євро становить:

купівля - 36,70 (36,80 - 2 червня),

продаж - 38,20 (38,20 - 2 червня) за євро.

Середній курс злотого становить:

купівля - 8,00 (8,00 - 2 червня),

продаж - 8,35 грн (8,25 - 2 червня) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). Водночас курс євро на 3 червня становить 31,2808 гривень за євро (-0,0439 гривень).