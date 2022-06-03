Україна може ініціювати новий раунд переговорів з росією про припинення вогню, коли матиме посилену переговорну позицію. Про це заявив голова української переговорної групи з росіянами, глава пропрезидентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі національного телемарафону.

Перемовини треба продовжувати, коли в нас переговорна позиція буде посилена. А, в першу чергу, зараз вона може бути посилена за рахунок того, що зброя, яку нам постійно обіцяють міжнародні партнери, врешті-решт надійде в достатньому обсязі. Наші Збройні сили вже готові її застосовувати... І тоді, я думаю, можемо з посиленої переговорної позиції ініціювати новий раунд перемовин.

Арахамія заявив, що зараз пауза в переговорах "досить обґрунтована", оскільки тривають "великі бої" на сході України. І зазначив, що ЗСУ звільняють багато сіл, але росіяни теж окупують нові населені пункти.

І поки ми робимо один крок вперед - два назад, поки я не бачу ніяких підстав ініціювати продовження перемовин.

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17 травня радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що переговори Києва та Москви припинилися з ініціативи української сторони.

За його словами, росія "досі залишається у своєму стереотипному мисленні" і не усвідомлює, що військові дії йдуть не за її правилами та планами.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що намагається організувати переговори зі своїм російським колегою, однак Москва не виявляє готовності та бажання до серйозних мирних переговорів.