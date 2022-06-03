Захищаючи нашу державу, загинув військовий розвідник майстер спорту України міжнародного класу Сергій Карнаухов. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Ворог щодня нещадно забирає життя українців. Не розбираючи - жінка, чоловік, бабуся, дідусь чи маленька дитина, росіяни без роздумів застосовують свої бомби, ракети та кулі для знищення українців.

Сергій Карнаухов став ще одним героєм-захисником, який загинув від зброї окупанта.