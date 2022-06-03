На фронті загинув відомий спортсмен-паверліфтер [ Редагувати ]
Захищаючи нашу державу, загинув військовий розвідник майстер спорту України міжнародного класу Сергій Карнаухов. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.
Ворог щодня нещадно забирає життя українців. Не розбираючи - жінка, чоловік, бабуся, дідусь чи маленька дитина, росіяни без роздумів застосовують свої бомби, ракети та кулі для знищення українців.
Сергій Карнаухов став ще одним героєм-захисником, який загинув від зброї окупанта.
Сергій Карнаухов був майстром спорту України міжнародного класу з паверліфтингу і служив командиром відділення розвідки у складі 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".
Нагадаємо, що у Маріуполі загинув чемпіон світу з "муай-тай".
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