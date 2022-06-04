У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронтах на початок 101-ї доби протистояння російським окупантам. Загарбники не припиняють ведення наступальних дій у Східній операційній зоні та продовжують обстрілювати об’єкти військової та цивільної інфраструктури України.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. З метою посилення визначених ділянок кордону та сковування дій українських військ ворог продовжує утримувати підрозділи Збройних сил РФ в прикордонних районах Брянської та Курської областей.

На Харківському напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на утриманні зайнятих рубежів. Продовжується інтенсивний вогневий вплив на підрозділи Сил оборони в районах населених пунктів Глибоке, Руські Тишки, Старий Салтів та Черкаські Тишки. Ворог завдав ракетного удару по об’єкту транспортної інфраструктури в районі населеного пункту Мохнач.

На Слов’янському напрямку, з метою зниження бойового потенціалу наших військ, противник за допомогою артилерії обстрілював населені пункти Грушуваха, Тетянівка та Дібрівне. Російські військові також проводили штурмові дії у напрямку населеного пункту Богородичне, але безуспішно. Окупанти вели безуспішний наступ у напрямку населеного пункту Вірнопілля, але зазнали втрат.

На Бахмутському напрямку, за підтримки артилерії, ворог веде наступ, але успіху не має. Крім того, після вогневого ураження противник відійшов.

На Авдіївському та Курахівському напрямках ворог веде сковуючі та відволікаючі дії.

На Лиманському напрямку, в районі населеного пункту Старий Караван, окупанти намагаються взяти під контроль ділянку лівого берега річки Сіверський Донець.

Темп просування ворожих підрозділів під час бойових дій на Донецькому напрямку низький, що зумовлено фізичним виснаженням особового складу і низьким морально-психологічним станом.

На Південнобузькому напрямкупротивник веде позиційну оборону та намагається здійснювати вогневе ураження наших підрозділів.

Загарбники бояться опору місцевого населення, який наростає зокрема у Херсонській області. Керівництво окупантів пересувається з великою кількістю охорони, в бронежилетах, у броньованих машинах. Місцеві жителі продовжують чинити тотальний спротив.

На Бессарабському напрямку, а також у Чорноморській та Азовській морських операційних зонах ситуація без суттєвих змін.

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито 9 атак ворога, знищено 1 танк, 1 артилерійську систему, 6 бойових броньованих машин, 2 спеціальні броньовані автомобілі та 3 одиниці автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони збили крилату ракету, тактичний розвідувальний безпілотник "Елерон" та 2 безпілотники типу "Орлан-10".