Окупанти посилили угруповання в Сєвєродонецьку [ Редагувати ]
Основні зусилля російські військові зосередили на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. За підтримки артилерії, ворог штурмує Сєвєродонецьк.
За рахунок мобілізаційного резерву 2-го армійського корпусу, окупанти посилили своє угруповання. У місті тривають бої.
Також війська рф вели наступальні дії в напрямку Устинівки, але успіху не мали. На Бахмутському напрямку за підтримки артилерії ворог вів наступ, за результатами вогневого ураження від українських підрозділів відійшов.
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