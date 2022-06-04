Ми подолаємо ворога і вже наступного року конкурс проведемо у мирній Україні.

Вони підкорили серця в Європі, розповіли мільйонам про російсько-українську війну, довели, що творчість не поза політикою і змусили співати усіх навіть тоді, коли це вкрай важко.

Український гурт Kalush Orchestra у такий тяжкий для України час приніс перемогу на Євробаченні.

Ми подолаємо ворога і вже наступного року конкурс проведемо у мирній Україні.