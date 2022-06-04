Ракетний удар в Одеській області: з'явились нові подробиці [ Редагувати ]
У суботу, 4 червня, через ракетний обстріл на Одещині сталася пожежа. Про це повідомляє ДСНС Одеській області.
Її вдалося загасити за пів години.
Сьогодні, о 05:35, до Служби Порятунку надійшло повідомлення про загорання будівлі внаслідок влучання крилатої ракети.
Прибувши на місце, рятувальники зафіксували руйнування та загорання одноповерхового приміщення.
О 06:05 пожежа була локалізована, та о 06:29 - ліквідована.
Усі інші деталі події, наразі, встановлюються.
Всього було залучено 2 одиниці техніки та 11 рятувальників від ДСНС.
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