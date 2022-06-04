Опубліковані актуальні дані про втрати росії в Україні [ Редагувати ]
Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook
З початку повномасштабного вторгнення на територію України, наші захисники ліквідували більше 31 тисячі окупантів. Про це пишеться на Facebook-сторінці Генерального штабу ЗСУ.
Найбільше за добу противник зазнав втрат на Запорізькому напрямку.
Бойові втрати противника на 4 червня орієнтовно склали:
- Особовий склад - близько 31050 (+100);
- Танки - 1376 (+9);
- Бойові броньовані машини - 3379 (+13);
- Артилерійські системи - 680 (+5);
- РСЗВ - 207 (+0);
- Засоби ППО - 95 (+0);
- Літаки - 210 (+0);
- Вертольоти - 175 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 540 (+5);
- Крилаті ракети - 122 (+1);
- Кораблі / катери - 13 (+0);
- Автомобільна техніка та автоцистерни - 2337 (+8);
- Спеціальна техніка - 52 (+1).
по темі
Prev Next
04 червня 2022 12:16 У Маріуполі окупанти разом зі сміттям вивозять трупи на полігон
У Маріуполі російські окупанти почали зносити будинки без розбору завалів
04 червня 2022 12:02 У Запоріжжі відкрили коридор для виїзду на окуповану територію
У суботу, 4 червня, із Запоріжжя відкрили зелений коридор для виїзду на тимчасово окуповану територію
03 червня 2022 08:02 Лисичанськ зруйновано на 60%
У Лисичанську зруйновано 60% інфраструктури та житлових забудов
03 червня 2022 07:16 Сто діб війни: оперативні дані від Генштабу
У п'ятницю, 3 червня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію щодо російського вторгнення.
02 червня 2022 07:16 Дев’яносто дев’ята доба війни: оперативні дані від Генштабу
У четвер, 2 червня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію щодо російського вторгнення в Україну