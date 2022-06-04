Керівників волонтерського фонду спіймали на розкраданні "гуманітарки" [ Редагувати ]
Правоохоронці викрили керівників благодійного фонду в Одеській області. Про це повідомляє управління СБУ Одеської області.
Вони розкрадали гуманітарну допомогу, яка була призначена українським захисникам.
Керівник одного з місцевих волонтерських фондів налагодив схему постачання військових та гуманітарних товарів, які передавали іноземні благодійні організації. Волонтери отримували пристрої нічного бачення, каски, бронежилети та медичні аптечки. Проте вони не доходили до військових.
Керівника фонду разом з його підлеглим затримали під час реалізації партії міжнародної гуманітарної допомоги на суму понад 500 тисяч гривень.
Наразі голові фонду повідомили про підозру за ч. 3 ст. 201-2 ККУ. Слідчі дії продовжуються.
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