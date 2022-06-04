Обстріл Сумської області: з'явилися подробиці [ Редагувати ]
У суботу зранку, 4 червня, окупанти завдали удару по Сумській області. Про це у Telegram-каналі повідомляє керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
Під час обстрілу були пошкоджені будинки в одному з населених пунктів.
Загалом по території області були запущені 6 ракет "повітря-земля". Обстріл вівся з території росії.
В результаті вибухів пошкоджені будинки у одному з населених пунктів Сумської громади. Жертв немає.
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