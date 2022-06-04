Як проходив бій за Гостомельський аеропорт (відео) [ Редагувати ]
24 лютого 2022 року, в день початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, селище міського типу Гостомель з його аеропортом Антонов, здатне приймати великі вантажні літаки, стало однією з перших і основних цілей окупантів.
Про перебіг битви за Гостомельський аеропорт розповіли у пресслужбі Нацгвардії України.
Цей важливий об'єкт, який загарбники планували використати для швидкої доставки живої сили та військової техніки, штурмували російські десантники на гелікоптерах під прикриттям бойових вертольотів Ка-52, штурмовика Су-25 та бомбардувальника Су-24.
Зазначається, що основу ротно-тактичної групи нацгвардійців складали воїни-строковики з гарною підготовкою. Також у захисті аеропорту брали участь й інші військові формування та спецслужби.
Вогнем із зенітних установок та ПЗРК українські бійці підбили 6 російських вертольотів. Серед них були широко розрекламовані на росТВ "легендарні" Ка-52, які називають "Алігаторами".
Також захисники України застосували артилерію по скупченню вцілілої живої сили противника, яка десантувалася з гелікоптерів, після чого завдали масованого артилерійського удару по злітно-посадковій смузі аеропорту.
Таким чином, завдяки самовідданості українських воїнів російська федерація зазнала суттєвих втрат уже першого дня вторгнення. На думку експертів, у Гостомелі країна-агресор втратила еліту своєї армії.
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