В Україні розширили перелік тимчасово окупованих територій [ Редагувати ]
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В Україні розширили перелік територій, розташованих у районі бойових дій. До списку входять також тимчасово окуповані та заблоковані громади та області.
Про це повідомляє Мінреінтеграції України.
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"Станом на 30.05.2022 року в оновлений перелік територіальних громад, що розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), додалися одна громада в Миколаївській та 5 - у Сумській областях", - йдеться в повідомленні.
В міністерстві додають, що загалом до переліку ввійшли 8 областей з 310 громадами сумарно.
"Перелік не є фіксованим документом - він регулярно актуалізується", - додають у відомстві.
Усі внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з громад та областей з цього списку, отримають грошову допомогу від держави. Якщо регіон не внесено в перелік - виплати отримати неможливо.
З повним переліком територій із зазначеним статусом, можна ознайомитись - за посиланням.
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