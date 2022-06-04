Перша ракетка світу 21-річна полька Іга Свьонтек виграла Відкритий чемпіонат Франції з тенісу (Roland Garros). У фіналі вона обіграла 18-річну американку Корі Гауфф із рахунком 6:1, 6:3.

Після нагородження вона звернулася до українського народу зі словами підтримки. Публіка на трибунах зустріла це гучними довгими оваціями.

Для Свьонтек цей титул став дев'ятим на турнірах Жіночої тенісної асоціації (WTA) та другим на турнірах Великого шолома (вона також перемогла на Roland Garros у 2020 році).

Свьонтек здобула 35-ту перемогу поспіль. Тепер вона ділить за цим показником рекорд ХХІ сторіччя з Вінус Вільямс. Полька також стала першою тенісисткою з 2008 року, яка перемогла на шести турнірах поспіль. Тоді це вдалося бельгійці Жюстін Енен.

У неділю, 5 червня, пройде фінал у чоловічому одиночному розряді, у якому зіграють іспанець Рафаель Надаль і норвежець Каспер Рууд.

Нагадаємо, що торік чешка Барбора Крейчикова виграла жіночий "Ролан Гаррос".