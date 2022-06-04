Перша ракетка світу Іга Свьонтек вдруге стала переможницею Roland Garros і підтримала Україну (відео) [ Редагувати ]
Перша ракетка світу 21-річна полька Іга Свьонтек виграла Відкритий чемпіонат Франції з тенісу (Roland Garros). У фіналі вона обіграла 18-річну американку Корі Гауфф із рахунком 6:1, 6:3.
Після нагородження вона звернулася до українського народу зі словами підтримки. Публіка на трибунах зустріла це гучними довгими оваціями.
It's your moment, @iga_swiatek 💯#RolandGarros | pic.twitter.com/NwHIYnGK2L— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2022
Для Свьонтек цей титул став дев'ятим на турнірах Жіночої тенісної асоціації (WTA) та другим на турнірах Великого шолома (вона також перемогла на Roland Garros у 2020 році).
Свьонтек здобула 35-ту перемогу поспіль. Тепер вона ділить за цим показником рекорд ХХІ сторіччя з Вінус Вільямс. Полька також стала першою тенісисткою з 2008 року, яка перемогла на шести турнірах поспіль. Тоді це вдалося бельгійці Жюстін Енен.
У неділю, 5 червня, пройде фінал у чоловічому одиночному розряді, у якому зіграють іспанець Рафаель Надаль і норвежець Каспер Рууд.
Нагадаємо, що торік чешка Барбора Крейчикова виграла жіночий "Ролан Гаррос".
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