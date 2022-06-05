ЄС розробив план відмови від російського газу - єврокомісар [ Редагувати ]
Європейський союз повинен якомога швидше відмовитися від імпорту російського газу. ЄС має намір збільшити закупівлі скрапленого газу в США і Катарі, а також наростити потужності зеленої енергетики. Про це повідомляє єврокомісар по внутрішньому ринку Тьєррі Бретон в ефірі телеканалу Europe 1/CNews.
"Нам доведеться якнайшвидше звільнитися від російського газу і відновити нашу автономію, тому що Володимиру Путіну не подобається європейський проект", - сказав він.
За його словами, путін роками робив все, щоб розділити Європу.
"Він намагався розділити нас за допомогою своєї вакцини "Супутник", яка не спрацювала, він робив все, щоб втручатися в нашу демократію за допомогою Russia Today, а тепер він використовує газ, щоб точно розділити нас", - сказав Бретон.
У 2021 році близько 45% імпорту природного газу в ЄС припадало на росію. Якщо коли-небудь кремль призупинить ці поставки, то ЄС буде готовий.
"Ми розробили план з моїми командами, щоб мати можливість реагувати на нього", - оголошує він.
За його словами, ЄС імпортує з Росії 155 млрд кубометрів на рік. "Цей новий план буде включати 50 млрд кубометрів імпорту зрідженого природного газу з США або Катару, додаткові 10 млрд на існуючих трубопроводах, прискорення морських вітряних турбін і фотоелектричних панелей, що представляють собою 25 млрд кубометрів", - уточнив він. Перезапуск вугільних електростанцій також розглядається як варіант.
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