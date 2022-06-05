У понеділок, 6 червня, погода принесе суттєві покращення на всій території України. Незважаючи на те, що вже почалося літо, погода вранці буде прохолодною + 8...+13 градусів тепла.

У понеділок на всій території України буде сухо, за винятком окупованого Херсона та Сімферополя, там очікуються опади.

Найспекотніше буде у Запоріжжі, Ужгороді, до +28, на решті території температура повітря прогріється до +25 градусів тепла.

У Києві без опадів. північно-східний. Температура повітря вночі +12…+14. Вдень +23...+25 градусів тепла.