Погода на 6 червня: що обіцяють синоптики [ Редагувати ]
У понеділок, 6 червня, погода принесе суттєві покращення на всій території України. Незважаючи на те, що вже почалося літо, погода вранці буде прохолодною + 8...+13 градусів тепла.
У понеділок на всій території України буде сухо, за винятком окупованого Херсона та Сімферополя, там очікуються опади.
Найспекотніше буде у Запоріжжі, Ужгороді, до +28, на решті території температура повітря прогріється до +25 градусів тепла.
У Києві без опадів. північно-східний. Температура повітря вночі +12…+14. Вдень +23...+25 градусів тепла.
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