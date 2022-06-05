Рафаель Надаль став 14-кратним переможцем Roland Garros [ Редагувати ]
Іспанець Рафаель Надаль (5-й у світовому рейтингу) обіграв норвежця Каспера Рууда (8-ма ракетка світу) у фіналі Відкритого чемпіонату Франції з тенісу (Roland Garros).
Матч завершився з рахунком 6:3, 6:3, 6:0 на користь Надаля
36-річний Надаль став 14-разовим чемпіоном Roland Garros, причому жодного разу не програвав у фіналі. Надаль є рекордсменом з перемог на Roland Garros, найближчий переслідувач іспанця - швед Бьорн Борг, який перемагав на турнірі 6 разів.
2005 ⏩ 2022#RolandGarros pic.twitter.com/BXhCQAIXO3— Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2022
На рахунку Надаля тепер 22 перемоги у турнірах Великого Шолому. Для порівняння, у Новака Джоковича та Роджера Федерера - по 20. Цього року Надаль також переміг на Australian Open, обігравши росіянина Данила Медведєва.
Нагадаємо, що напередодні перша ракетка світу 21-річна полька Іга Свьонтек виграла Roland Garros.
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