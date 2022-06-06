У російському полоні перебувають більше ніж 2,5 тисячі українських бійців з "Азовсталі". Їх визволенням займається ГУР Міноборони. Про це розповів президент України Володимир Зеленський журналістам.

За словами Зеленського, російській стороні невигідно застосовувати тортури проти наших захисників з "Азовсталі", оскільки вони стали "публічними полоненими".

Також президент зауважив, що не сприймає серйозно заяви від російської влади й представників "ДНР" щодо подальшої долі наших бійців, оскільки таким чином вони намагаються піаритись на цьому.