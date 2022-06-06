Україна наразі не розглядає жодної альтернативи вступу в ЄС. А домовленості з Великобританією про обороннний союз - це заходи, які проводяться в цілях безпеки. Про це на зустрічі з журналістами заявив президент Володимир Зеленськийа.

"Альтернативи нашому членству в ЄС, нашому кандидатству в члени ЄС немає. І нам її не пропонував ніхто, а якби запропонували, ми не погодилися б", - сказав глава держави.

Він пояснив, що домовленості з Британією про оборонний союз - це один із кроків для гарантій безпеки Україні. Але ніяк не альтернатива ЄС.

"А розмови з Великобританією про оборонний союз йдуть у рамках загального процесу щодо надання Україні гарантій безпеки", - сказав Зеленський.