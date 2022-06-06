Україна не розглядає альтернативи членству в ЄС - Зеленський [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Україна наразі не розглядає жодної альтернативи вступу в ЄС. А домовленості з Великобританією про обороннний союз - це заходи, які проводяться в цілях безпеки. Про це на зустрічі з журналістами заявив президент Володимир Зеленськийа.
"Альтернативи нашому членству в ЄС, нашому кандидатству в члени ЄС немає. І нам її не пропонував ніхто, а якби запропонували, ми не погодилися б", - сказав глава держави.
Він пояснив, що домовленості з Британією про оборонний союз - це один із кроків для гарантій безпеки Україні. Але ніяк не альтернатива ЄС.
"А розмови з Великобританією про оборонний союз йдуть у рамках загального процесу щодо надання Україні гарантій безпеки", - сказав Зеленський.
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