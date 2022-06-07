Українські військові відбили десять атак ворога [ Редагувати ]
За минулу добу, 6 червня, захисник та захисниці України на Донецькому і Луганському напрямках відбили десять атак ворога. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Знищено:
- один танк,
- три артилерійських системи,
- дві бойові броньовані машини,
- один автомобіль,
- два склади з боєприпасами.
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