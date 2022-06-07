За минулу добу, 6 червня, захисник та захисниці України на Донецькому і Луганському напрямках відбили десять атак ворога. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Знищено:

один танк,

три артилерійських системи,

дві бойові броньовані машини,

один автомобіль,

два склади з боєприпасами.

Підрозділи протиповітряної оборони збили два безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10".

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".