У Чернігівській області прийняли рішення скоротити час комендантської години. Про це свідчить повідомлення голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса в Telegram.

Тепер комендантська година триватиме з 23:00 до 4:00.

Збільшується тривалість світлової доби, відповідно сьогодні ми приймемо рішення і знизимо тривалість комендантської години. Комендантська година триватиме з 23:00 до 4:00.

Глава ОВА додав, що скорочення комендантської години дозволить спростити переміщення в місті і жителі зможуть більше перебувати на вулицях і вирішувати більше справ.