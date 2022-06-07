Єрмак назвав три кроки для запобігання продовольчої кризи у світ [ Редагувати ]
Світ має зробити декілька конкретних кроків, аби запобігти продовольчій кризі, яку розв'язує рф. Це, зокрема, стосується конвоїв для супроводу українського зерна, санкцій та зброї.
Про це повідомляє керівник Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.
"Продовольча криза створюється росією штучно...рф блокує наші порти, обстрілює зернові термінали та краде зерно. Вона зайняла частину наших територій, завадивши там посівну. Зараз необхідно зробити кілька важливих кроків", - написав Єрмак та назвав про що йдеться.
Крок 1
Забезпечити військові конвої для українських танкерів, щоб вивезти зерно з портів.
Крок 2
Оперативно працювати над посиленням санкцій, як індивідуальних проти еліт, так і проти енергетичного сектору і банківської системи росії. Газове ембарго - це пріоритет.
Крок 3
Зброя для звільнення територій, більше зброї і якомога швидше, щоб зупинити будь-які плани рф просуватися далі і вибити їх з нашої землі.
по темі
Президент США Джо Байден розпорядився розсекретити дані розвідки перед вторгненням росії в Україну
Президент росії володимир путін обіцяв не атакувати Україну з моря
Консервативна партія Великобританія наступного тижня може оголосити вотум недовіри прем'єр-міністру і партійному лідеру Борису Джонсону
На що витратять гігантські суми - вже довідалися журналісти. Уряд планує закупити для Бундесверу нову авіацію: винищувачі "Єврофайтер", F-35 та нові транспортні літаки. На це пустять 40 мільярдів.
Ми подали офіційну заявку, отримали з Брюсселя перший документ для отримання членства - опитувальник від Єврокомісії, в рекордно швидкі терміни заповнили його і в найближчі тижні Єврокомісія має оголосити свою оцінку щодо готовності України отримати статус кандидата на членство Євросоюзу.