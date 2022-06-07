Світ має зробити декілька конкретних кроків, аби запобігти продовольчій кризі, яку розв'язує рф. Це, зокрема, стосується конвоїв для супроводу українського зерна, санкцій та зброї.

Про це повідомляє керівник Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

"Продовольча криза створюється росією штучно...рф блокує наші порти, обстрілює зернові термінали та краде зерно. Вона зайняла частину наших територій, завадивши там посівну. Зараз необхідно зробити кілька важливих кроків", - написав Єрмак та назвав про що йдеться.

Крок 1

Забезпечити військові конвої для українських танкерів, щоб вивезти зерно з портів.

Крок 2

Оперативно працювати над посиленням санкцій, як індивідуальних проти еліт, так і проти енергетичного сектору і банківської системи росії. Газове ембарго - це пріоритет.

Крок 3

Зброя для звільнення територій, більше зброї і якомога швидше, щоб зупинити будь-які плани рф просуватися далі і вибити їх з нашої землі.