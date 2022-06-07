Тупикова ситуація у війні з росією - не варіант для України. Відтіснення російських військ на позиції, зайняті до вторгнення, буде серйозною тимчасовою перемогою для України, але повний суверенітет над її територією залишається кінцевою метою. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми поступаємося в оснащенні і тому не здатні просуватися вперед. Ми понесемо більше втрат, і люди - мій пріоритет", - заявив він.

Зеленський підкреслив, що перемога повинна бути досягнута на полі бою, але він також наполягає на тому, що відкритий для мирних переговорів з президентом володимиром путіним, попри звірства, вчинені російськими військами в Україні.

Він додав, що західні санкції не дуже вплинули на позицію росії, і обрушився з критикою на партнерів за заклики до припинення вогню в конфлікті без визначення умов, а саме припинення Москвою свого наступу.

"Всі діють як шифр. Вони підтримують Україну, але при цьому перевіряють, що можна зробити для ослаблення санкцій, щоб не постраждав бізнес. Як ми можемо домогтися припинення вогню на території України, не прислухаючись до позиції цієї країни? Це дуже дивно", - сказав Зеленський.