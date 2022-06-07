Україна у війні проти рф має здобути дві перемоги - тимчасову та велику. Кінцевим результатом багатовікового конфлікту з росією повинні стати свобода та незалежність країни.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

За словами голови української держави, великою перемогою стане повернення всіх територій та суверенітет.

"Це те, що ми повинні передати нашим наступним поколінням. Це буде велика перемога багатостраждального народу", - наголосив президент.

При цьому Зеленський додав, що є також і тимчасова перемога, яка є також дуже важливою. Вона являє собою повернення до кордонів, які Україна контролювала 24 лютого.