Україна досі не переходить у контрнаступ у війні проти росії, оскільки не має достатньо військової техніки та бійців.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський для FT.

"Щоб наступати, для цього потрібно не менше ніж в 10 разів більше техніки і не менше ніж в 10 разів більше людей. Бажання у нас більше, а техніки менше. Тому ми не можемо занадто потужно просуватися вперед. Поки цього не буде, нам діяти складно, будуть великі втрати, а люди для мене - це пріоритет", - зазначив президент.