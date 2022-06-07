Зеленський пояснив, чому Україна не йде в наступ [ Редагувати ]
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Україна досі не переходить у контрнаступ у війні проти росії, оскільки не має достатньо військової техніки та бійців.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський для FT.
"Щоб наступати, для цього потрібно не менше ніж в 10 разів більше техніки і не менше ніж в 10 разів більше людей. Бажання у нас більше, а техніки менше. Тому ми не можемо занадто потужно просуватися вперед. Поки цього не буде, нам діяти складно, будуть великі втрати, а люди для мене - це пріоритет", - зазначив президент.
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