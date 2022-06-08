США працюють над поставками в Україну протикорабельних ракет - Білий дім [ Редагувати ]
Адміністрація президента США працює разом з міжнародними партнерами над можливістю забезпечити Україну ефективними протикорабельними ракетами. Вашингтон підтримує постійні контакти з Києвом для задоволення запитів щодо зброї.
Про це повідомляє "Голос Америки".
Представник Білого дому заявив, що Сполучені Штати залишаються найбільшим постачальником оборонної допомоги Україні.
"Ми підтримуємо Україну і працюємо, щоб допомогти їй поліпшити її берегову оборону. В рамках цих зусиль ми надаємо Україні безпілотні судна берегової оборони, ми також співпрацюємо з союзниками і партнерами з надання Україні протикорабельних ракет і систем", - наводить видання слова офіційного представника.
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