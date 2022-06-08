Адміністрація президента США працює разом з міжнародними партнерами над можливістю забезпечити Україну ефективними протикорабельними ракетами. Вашингтон підтримує постійні контакти з Києвом для задоволення запитів щодо зброї.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Представник Білого дому заявив, що Сполучені Штати залишаються найбільшим постачальником оборонної допомоги Україні.

"Ми підтримуємо Україну і працюємо, щоб допомогти їй поліпшити її берегову оборону. В рамках цих зусиль ми надаємо Україні безпілотні судна берегової оборони, ми також співпрацюємо з союзниками і партнерами з надання Україні протикорабельних ракет і систем", - наводить видання слова офіційного представника.