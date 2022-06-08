Меркель розповіла, коли дізналася про підготовку рф до війни [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Ексканцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що інформація про підготовку рф до війни в Україні надійшла від спецслужб США в жовтні 2021 року. При цьому рік нормандський формат вже не працював.
Про це повідомляє Phoenix.
За її словами, путін сам "покінчив" з переговорами в Мінську.
"Президент росії, в принципі, покінчив з ними ще тоді, коли столиця Білорусі залишалася останнім майданчиком, на якому ми ще могли говорити про ситуацію на Донбасі", - заявила Меркель.
Ексканцлер додала, що ситуація з можливою ескалацією обговорювалася в останні місяці її перебування на посаді з європейськими лідерами, "було ясно, що ситуація дуже серйозна".
"Я стежила за цим, ще перебуваючи на посаді. Думаю, найпізніше на саміті G20 в Римі в кінці жовтня (2021 року) служби США вже мали відомості про це, і з цього часу ми дуже багато говорили про це", - розповіла вона.
За її словами, вона уважно стежила за візитом канцлера Олафа Шольца в Москву 15 лютого, оскільки "було зрозуміло, що відбувається щось недобре"
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