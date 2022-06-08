Понад тисячу бійців з "Азовсталі" етапували до росії [ Редагувати ]
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Понад тисячу військовослужбовців, які здалися в полон в Маріуполі, етаповані на територію росії. З ними проводитимуть "слідчі дії". Про це повідомляє "ТАСС".
Як стверджує джерело російського агентства в правоохоронних органах, найближчим часом слідство має намір відправити до росії ще частину українських військовополонених.
"Найближчим часом після проведення очних ставок з низкою військовополонених слідство також планує направити їх до росії", - заявив він.
За його словами, в Москві можуть перебувати понад 100 осіб, "серед яких іноземні найманці, що здалися в Маріуполі".
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