ЗСУ відкинули ворога під Сєвєродонецьком - Генштаб [ Редагувати ]
російські війська на Донбасі намагаються штурмувати Слов'янськ і Северодонецьк, однак успіхів не мають. Окупанти також посилили обстріли під Бахмутом.
Про це повідомляє в Facebook Генеральний штаб ЗСУ.
На Волинському та Поліському напрямках, за планом проведення перевірки, до 11 червня в Збройних силах Республіки Білорусь відпрацьовуються питання створення ударних угруповань на одному з напрямків і перевірка готовності транспортної інфраструктури до перевезення підрозділів.
На Сіверському напрямку підрозділи противника продовжують демонстраційні заходи з метою сковування дій підрозділів Сил оборони.
На харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. З метою недопущення просування наших військ продовжує мінування місцевості.
На Слов'янському напрямку противник веде штурмові дії з метою поліпшення тактичного положення. Для недопущення проведення контрнаступу наших військ виробляє інженерне обладнання вогневих позицій в районі населеного пункту Ізюм.
На Лиманському напрямку противник зробив спробу розвідки боєм у напрямку населеного пункту Райгородок, успіху не мав, відійшов.
На Сєвєродонецькому напрямку наші воїни успішно стримують штурм у місті Сєвєродонецьк, бойові дії тривають. У районі населеного пункту Тошківка наступ противника успіху не мав. Ворог також намагався просунутися в напрямку населеного пункту Устинівка, але українські захисники відкинули окупантів.
В Бахмутському напрямку противник збільшив інтенсивність застосування оперативно-тактичної та армійської авіації. Вів обстріли позицій наших підрозділів з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Покровське, Берестове, Золоте-4, Врубівка, Майське, Яковлівка та Доломітне. Завдав авіаударів вертольотами Ка-52.
У районі населеного пункту Нагірне внаслідок вогневого ураження, нанесеного українськими воїнами, ворог відійшов на раніше займані позиції.
На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках з метою сковування дій наших військ та недопущення перекидання резервів Сил оборони на інші напрямки противник чинив інтенсивний вогневий вплив по позиціях наших підрозділів у районах населених пунктів Піски, Нью-Йорк, Любомирівка, Авдіївка, Новобахмутівка, Оріхів, Комишуваха, Водяне, Первомайське, Мар'їнка, Опитне. Завдано авіаційний удар по Нью-Йорку і ракетний - по населеному пункту Курахове.
На Південнобузькому напрямку противник веде позиційну оборону. Зафіксовані артилерійські обстріли по районах населених пунктів Миколаїв, Долина, Таврійське, Кульбакине, Біла Криниця, Трудолюбівка, Благодатне, промінь і Тополине.
Особовий склад противника деморалізований. За наявною інформацією, в підрозділах зі складу 106 і 76 повітряно-десантних дивізій військовослужбовців, які відмовилися від подальшої участі в бойових діях повертають з Луганської області на територію росії.
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