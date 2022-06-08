росія почала відведення своїх військ з позицій у південному напрямку - ISW [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
російські сили почали відведення своїх військ з позицій в Запорізькій області. Про це повідомляє Інститут з вивчення війни (ISW) у зведенні.
За даними аналітиків, окупанти вирішили вчинити так з двох причин:
- або для того, щоб перевести пошкоджені частини в тилові райони,
- або для посилення російської оборони на північному заході Херсонської області.
Але в ISW наразі не можуть підтвердити місцезнаходження цих сил.
Крім того, російським військам не вдалося повернути передові позиції на західному (нині контрольованому Україною) березі річки Інгулець.
по темі
російська армія продовжує робити спроби атакувати Сєвєродонецьк з трьох напрямків, але українська оборона тримається
Україна запускає інформаційну систему з даними про військові злочини російської армії в Україні
російські війська на Донбасі намагаються штурмувати Слов'янськ і Северодонецьк, однак успіхів не мають
Військова прокуратура повідомила про притягнення до відповідальності 12 офіцерів, через які близько 600 терміновиків потрапили на війну
Прикордонника в Рівненській області підозрюють у державній зраді