російські сили почали відведення своїх військ з позицій в Запорізькій області. Про це повідомляє Інститут з вивчення війни (ISW) у зведенні.

За даними аналітиків, окупанти вирішили вчинити так з двох причин:

або для того, щоб перевести пошкоджені частини в тилові райони,

або для посилення російської оборони на північному заході Херсонської області.

Але в ISW наразі не можуть підтвердити місцезнаходження цих сил.

Крім того, російським військам не вдалося повернути передові позиції на західному (нині контрольованому Україною) березі річки Інгулець.