росія безуспішно намагається атакувати Сєвєродонецьк з трьох напрямків - британська розвідка [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
російська армія продовжує робити спроби атакувати Сєвєродонецьк з трьох напрямків, але українська оборона тримається. Жодній зі сторін не вдалося значно просунулася вперед за останні 24 години.
Про це повідомляє Міноборони Великобританії в Twitter.
Як наголошується в повідомленні, поки російська армія концентрує наступ на центральній ділянці Донбасу, вона обороняється на флангах.
Зокрема, українські сили нещодавно домоглися певних успіхів, завдавши контрудари в південно-західній частині Херсонської, в тому числі закріпившись на східному березі річки Інгулець.
"Оскільки фронт окупованої зони простягається більш ніж на 500 км, і росія, і Україна стикаються з однаковими проблемами в підтримці оборонної лінії при вивільненні боєздатних бойових частин для наступальних операцій", - йдеться у зведенні.
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