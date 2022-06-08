російські окупанти підсилилися під Сєвєродонецьком і притягнули туди купу артилерії. Про це розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, росіяни "просто виносять місто в нуль".

"Таким чином, ми не можемо реалізувати свою головну перевагу у ближніх піхотних боях, а змушені маневрувати під ударами артилерії. У сучасній війні обстановка змінюється швидко і непередбачувано. Ще вчора ми їх ганяли, а вони зазнавали втрат, а сьогодні вони нас "полірують", а ми ховаємося. Хоча якісь вуличні зусилля є", – зазначив представник ОП.

Арестович розповів, що росіяни зняли з Бахмутського напрямку війська, залишили там лише сили для демонстрації, б'ють авіацією, артилерією, але основні війська спрямували на перерізання траси Бахмут-Лисичанськ.

"Просуваються там. Нам не вдається їх зупинити. Вони їдуть повільно, але йдуть. І є загроза, що вони її переріжуть. А ще вони "підрізають" під Лисичанськом і таранять нашу оборону. Якщо вони пройдуть там, то стане зовсім сумно нашим військам. Якщо зараз закриють "котел", то повториться Дебальцевська операція і отримаємо "другий Маріуполь". Вони тиснуть на трьох напрямках. Половина російських військ, що є в Україні, розташовані від Ізюма до Попасної", – говорить радник керівника Офісу президента.