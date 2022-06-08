"Просто виносять місто в нуль": що відбувається у Сєвєродонецьку [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
російські окупанти підсилилися під Сєвєродонецьком і притягнули туди купу артилерії. Про це розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.
За його словами, росіяни "просто виносять місто в нуль".
"Таким чином, ми не можемо реалізувати свою головну перевагу у ближніх піхотних боях, а змушені маневрувати під ударами артилерії. У сучасній війні обстановка змінюється швидко і непередбачувано. Ще вчора ми їх ганяли, а вони зазнавали втрат, а сьогодні вони нас "полірують", а ми ховаємося. Хоча якісь вуличні зусилля є", – зазначив представник ОП.
Арестович розповів, що росіяни зняли з Бахмутського напрямку війська, залишили там лише сили для демонстрації, б'ють авіацією, артилерією, але основні війська спрямували на перерізання траси Бахмут-Лисичанськ.
"Просуваються там. Нам не вдається їх зупинити. Вони їдуть повільно, але йдуть. І є загроза, що вони її переріжуть. А ще вони "підрізають" під Лисичанськом і таранять нашу оборону. Якщо вони пройдуть там, то стане зовсім сумно нашим військам. Якщо зараз закриють "котел", то повториться Дебальцевська операція і отримаємо "другий Маріуполь". Вони тиснуть на трьох напрямках. Половина російських військ, що є в Україні, розташовані від Ізюма до Попасної", – говорить радник керівника Офісу президента.
по темі
У Сєверодонецьку на Луганщині у міській забудові точаться вуличні бої, російські війська розвивають наступ від захопленого готелю "Мир". Сєвєродонецьк окупанти намагаються обходити з півдня, у напрямку Павлограда - населеного пункту, який сполучає Сєвєродонецьк з Лисичанськом.
Перспективи розв'язання питання виїзду за кордон є, дискусія зрушилася з мертвої точки
Ватажок батальйону "Восток" Олександр Ходаковський висловився за проведення повторної мобілізації у так званій "ДНР"
Впродовж тижня російські війська можуть розпочати облогу Слов'янська і взяти місто в "оперативне півоточення". Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю Марку Фейгіну
Українські захисники на Донбасі в понеділок, 6 червня, відбили 10 атак російських військ. На двох локаціях ще тривають бої. Про це повідомляє Угруповання Об’єднаних сил в оперативному зведенні на 21:00
У Сєвєродонецьку на Луганщині тривають вуличні бої. Українські захисники та російські окупанти ведуть справжню артилерійську дуель. Про це в ефірі національного телемарафону заявив керівник військово-цивільної адміністрації міста Олександр Стрюк