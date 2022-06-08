Окупанти викрали 11 працівників Запорізької АЕС [ Редагувати ]
За тиждень окупанти викрали близько 20 жителів окупованого Енергодару Запорізької області. При цьому 11з них - це працівники ЗАЕС.
Про це повідомляється у Telegram-каналі "Енергоатома".
У тимчасово окупованому Енергодарі рашистські окупанти продовжують викрадати людей. Лише протягом останнього тижня вони затримали та вивезли в невідомому напрямку близько 20 енергодарців, 11 з них - працівники Запорізької АЕС. Місце їхнього перебування наразі невідоме.
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