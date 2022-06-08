Розблокування портів України: росія і Туреччина почали переговори [ Редагувати ]
У середу, 8 червня, в Анкарі почалися переговори глав МЗС росії і Туреччини сергія лаврова і Мевлюта Чавушоглу про розблокування українських портів і вивезення зерна по Чорному морю. Про це повідомляє TRT Haber.
Візит лаврова припадає на той час, коли очікується якнайшвидша поставка російсько-українського зерна на світові ринки.
росія і Туреччина стурбовані безпекою розвантаження зерна в умовах війни. При цьому Україну особливо турбує проблема безпеки, яка виникне при знешкодженні морських мін в Одеській області, а росію турбують танкери-зерновози, що везуть зброю в Україну.
В ході переговорів також будуть обговорюватися питання безпечного руху танкерів в Чорному морі і безпечного входу і виходу в Чорне море і порти.
Після переговорів міністри проведуть спільну прес-конференцію.
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