Зерно з України: Зеленський і Шольц обговорили забезпечення експорту [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц провели телефонну розмову. Про це повідомляє пресслужба уряду Німеччини.
В ході перемовин вони обговорили необхідність зробити все можливе, щоб забезпечити експорт зерна з України, особливо по морю.
Канцлер також поінформував президента України про його останню телефонну розмову з президентом росії путіним і президентом Франції Макроном 28 травня.
Крім того, Зеленський і Шольц обмінялися думками про поточну військову і гуманітарну ситуацію в Україні, також вони домовилися продовжити обмін думками про шляхи подальшої підтримки України і залишатися в тісному контакті.
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