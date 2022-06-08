Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц провели телефонну розмову. Про це повідомляє пресслужба уряду Німеччини.

В ході перемовин вони обговорили необхідність зробити все можливе, щоб забезпечити експорт зерна з України, особливо по морю.

Канцлер також поінформував президента України про його останню телефонну розмову з президентом росії путіним і президентом Франції Макроном 28 травня.

Крім того, Зеленський і Шольц обмінялися думками про поточну військову і гуманітарну ситуацію в Україні, також вони домовилися продовжити обмін думками про шляхи подальшої підтримки України і залишатися в тісному контакті.