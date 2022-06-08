"Ситуація по Сєвєродонецьку дуже важка": Гайдай розкрив деталі [ Редагувати ]
Для російських військових захоплення Сєвєродонецька принципова позиція, оскільки москва вже заявила, що місто повністю контролюється окупантами. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Ситуація по Сєвєродонецьку дуже важка.
Насправді в місті йдуть бої. Тому вони кидають туди всі резерви і палять з усього, що у них є.
За словами глави ОВА, пару днів тому українські спецназівці зайшли і зачистили майже половину міста.
Коли росіяни це зрозуміли, то просто почали рівняти його з землею авіаударами і артилерією. Немає сенсу сидіти в якійсь багатоповерхівці і чекати поки все зруйнують повністю.
Він підкреслив, що ЗСУ знову контролюють тільки околицю міста.
Але бої ще йдуть, Сєвєродонецьк наші захищають, говорити, що росіяни повністю контролюють місто, не можна. І найближчим часом, сподіваюся, що такого і не буде.
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