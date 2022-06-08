Для російських військових захоплення Сєвєродонецька принципова позиція, оскільки москва вже заявила, що місто повністю контролюється окупантами. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Ситуація по Сєвєродонецьку дуже важка.

Насправді в місті йдуть бої. Тому вони кидають туди всі резерви і палять з усього, що у них є.

За словами глави ОВА, пару днів тому українські спецназівці зайшли і зачистили майже половину міста.

Коли росіяни це зрозуміли, то просто почали рівняти його з землею авіаударами і артилерією. Немає сенсу сидіти в якійсь багатоповерхівці і чекати поки все зруйнують повністю.

Він підкреслив, що ЗСУ знову контролюють тільки околицю міста.