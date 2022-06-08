Цивільні відмовляються від евакуації з лінії фронту: Гайдай назвав причини [ Редагувати ]
Приблизно по 15 тисяч осіб залишаються у Сєвєродонецьку та Лисичанську, які щодня обстрілюються російськими окупантами. Люди відмовляються евакуюватися. Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, жителі Луганської області відмовляються від евакуації з трьох причин.
Щодо мотивації треба з кожним окремо спілкуватися. Якась частина - це літні люди, які просто не хочуть нікуди їхати, їх теза:" ми тут народилися, ми тут і помремо".
Друга категорія, на думку Гайдая, це "безтурботні люди", які вважають, що в їх будинок і близькі не постраждають. Але є і ті люди, які вважаються прихильниками "русского мира".
Також він додав, що влада все ж намагаються вивезти людей з Лисичанська і Гірської громади, поки це можливо.
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