Саміт НАТО в Мадриді: Кулеба розповів про очікування [ Редагувати ]
Україна не має особливих очікувань від майбутнього саміту НАТО в Мадриді, який пройде 29-30 червня. Про це глава МЗС Дмитро Кулеба розповів під час брифінгу для українських журналістів.
Голова МЗС говорячи про шанс на зміну позиції НАТО щодо членства України в Альянсі, сказав:
У мене немає великих очікувань від саміту НАТО в Мадриді. Я буду дуже приємно здивований, я буду щасливий, якщо помилюся у своїх очікуваннях.
За словами Кулеби, формат участі України у цьому саміті зараз опрацьовується з іспанською стороною.
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